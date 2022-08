“Sou grato a cada um de vocês que vieram manifestar apoio nesse ato”, diz Nicolau ao lançar candidatura ao lado de Gladson e Ney

- Publicidade -

A multidão que compareceu ao ato de lançamento da candidatura à reeleição do presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, na noite desta sexta feira, em Rio Branco, mostrou porque ele é apontado como um dos favoritos para retornar ao legislativo estadual.

As lideranças mobilizaram simpatizantes de todas as regiões da capital e fizeram a maior festa da campanha até agora. Maior cabo eleitoral no evento, o governador Gladson Cameli disse que a recondução de Nicolau Júnior á ALEAC, seria um grande gesto de gratidão do povo acreano pelo muito que ele fez durante o mandato.

“Se não fosse o apoio dele conduzindo com maestria os trabalhos na Assembleia durante a pandemia a gente não conseguido salvar tantas vidas igual fizemos. O que ele tem calado, tem articulado. O Acre merece ter o Nicolau outra vez ocupando uma cadeira na Aleac”, disse o governador.

Candidato ao senado pelo progressista, Ney Amorim ratificou as palavras do gestor e emendou.

“A próxima legislatura só vai está completa se o Nicolau estiver nela. Não tenho dúvidas de que a população vai reconhecer o amplo trabalho que ele vem realizando”, disse.

Antes de usar a palavra, Nicolau foi surpreendido com a exibição de um vídeo, onde seus pais, Irmãos, esposa e filha prestaram homenagens.

Ainda com a voz embargada, ele agradeceu a festa realizada.

“Não tenho como retribuir a cada um de vocês o que fizeram por mim essa noite. Gratidão a todos vocês. Não é nada fácil fazer política no Acre, mas com o apoio dessa militância guerreira eu encaro qualquer desafio. Obrigado as famílias que vieram. Gostaria de merecer o voto da família acreana para continuar ajudando” falou Nicolau Júnior.

