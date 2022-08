Sósia de Gabigol lança pré-candidatura a deputado estadual no RJ

- Publicidade -

Jeferson Thiago Rosário de Sales, conhecido como Gabigol da Torcida ou Gabigordo, lançou a pré-candidatura a deputado estadual no Rio de Janeiro. O sósia do centroavante do Flamengo se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Gabigol da Torcida aguarda o parecer do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para confirmar candidatura e concorrer ao cargo na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. O pré-candidato não declarou nenhum bem ao TSE e não realizou a prestação de contas junto à instância jurídica.

Sósia

Jeferson, de 37 anos, é sósia do atacante do Flamengo desde abril de 2019. Gabigol da Torcida é conhecido por levar muito a sério a “profissão”, sempre atualizado em referência aos estilos de Gabriel Barbosa.

Um dos pioneiros a sósia, influenciou o surgimento de outras “cópias” de jogadores. Como Willian Arão, Filipe Luís, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.

Em 2021, Gabigordo, junto ao sósia do Vitinho, se aventurou nos gramados. O sósia fechou com o Nova Cidade-RJ para disputa da Série B1 do Carioca.