Sorte no amor: confira os 3 signos que vão sorrir a partir de agora

Quem não gostaria de ter um pouco mais de sorte no amor, certo? A boa notícia é que, segundo a Astrologia, alguns signos viverão momentos de felicidade amorosa a partir desta quinta-feira (11).

A passagem de Vênus em Leão vai dar um impulso positivo e trará sorte no amor para, pelo menos, três casas astrológicas. Confira quais são os signos “abençoados” do momento e que devem aproveitar a oportunidade agora mesmo.

3 signos que terão sorte no amor a partir de agora

Utilize as boas vibrações do momento para viver uma paixão inesquecível e aproveitar toda a sorte espiritual que está sendo conferida a você.

1 – Leão

Leoninos terão sorte no amor a partir desta quinta-feira (11), segundo o horóscopo dos nascidos entre o final de julho e agosto. Neste período, será mais fácil conseguir sentir paz e tranquilidade para fazer as conexões adequadas com outras pessoas. Cada passo será dado sem a limitação de apegos materiais ou existenciais. Por esse motivo, a troca de carinho e a fortificação dos laços afetivos estarão em alta.

2 – Câncer

Se faz tem que o amor não dá as caras na sua vida, canceriano, não se preocupe. O momento mostra que boas novas estão a caminho na sua vida amorosa. Momentos traumáticos e cansativos para sua mente podem ficar no passado a partir de agora e você terá liberdade para experimentar coisas novas. Aproveite o momento para conhecer pessoas interessantes e passar por desafios agradáveis.

3 – Sorte no amor para Libra

Por fim, o signo de Libra é outro que também terá sorte no amor a partir desta quinta-feira (11). As novas energias abrirão portas em sua vida e vão apresentar caminhos bem mais alegres para o futuro. É hora de construir relacionamentos sólidos e duradouros para manter pelo resto da vida. Aproveite, pois o parceiro ou a parceira ideal tende a passar bem ao seu lado.

Fonte: Edital Concurso