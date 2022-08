Sorriso no rosto: campanha de Bolsonaro pede que TSE mude foto na urna

- Publicidade -

A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta quarta-feira (17/8) que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) troque a foto do candidato que estará nas urnas eletrônicas para uma imagem em que ele aparece sorrindo.

Na primeira imagem que a campanha enviou ao TSE no último dia 9/8, Bolsonaro estava de frente e com o semblante sério. Na nova foto, que tem uma qualidade maior, o presidente aparece de lado e sorrindo.

Os advogados do candidato enviaram o requerimento para a substituição por e-mail e fisicamente ao TSE na segunda-feira (15/8), mas o pedido foi inserido no processo de registro da candidatura somente nesta quarta. O tribunal tem até 12 de setembro para julgar a solicitação.

Falhas na documentação

Também nesta quarta, o Ministério Público Eleitoral comunicou ao TSE que há “falhas” na documentação necessária para o registro da candidatura à reeleição do presidente.

Segundo a manifestação, Bolsonaro não apresentou certidões criminais de primeira instância da Justiça Eleitoral, expedida para fins eleitorais.

Questionada sobre a manifestação, a assessoria do Partido Liberal (PL) afirmou que a documentação encaminhada à Justiça Eleitoral, que conta com 107 certidões, atende aos requisitos legais e que ela foi uma das mais completas de todos os candidatos ao Palácio do Planalto.

Fonte: Metrópoles