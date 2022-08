Sônia Abrão é internada para tratar nova doença após ter Covid-19

- Publicidade -

Poucos dias após se recuperar da Covid-19, Sônia Abrão foi diagnosticada com uma nova doença. A apresentadora revelou que está internada desde sábado (27/8) para tratar uma pneumonia bacteriana.

“O que aconteceu foi o seguinte: meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a Covid. Como fui medicada com antibióticos na Covid, a pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia do tórax e os pulmões estavam limpíssimos”, explicou a jornalista.

Ela relatou ainda que a pneumonia se fortaleceu após ela parar com a medicação para Covid-19. “Perdi a voz e depois veio a tosse fortíssima”, lembrou. Sônia contou que a doença ainda está no começo e que não poderá fazer o tratamento em casa por conta das altas doses de corticóide, que provocam crises de arritmia. “Preciso ficar no hospital para ser monitorada e evitar que isso aconteça!”

A apresentadora alertou ainda que “estamos na temporada de vírus e bactérias que provocam doenças respiratórias que vão além da Covid”. Ela reforçou a importância do uso de máscaras e lembrou que pegou a Covid pela primeira vez apenas agora, quase três anos após os primeiros casos aparecerem no país.