Sonia Abrão defende Cid Moreira e ataca filhos: “Apelação e rancor”

Sonia Abrão meteu o bedelho na briga entre Cid Moreira e seus filhos por causa da atual mulher, Fátima Sampaio. Segundo os herdeiros, ela teria sido amante do apresentador quando era casado com Ulhiana Naumtchyk. Para a titular do A Tarde É Sua, o ex-Jornal Nacional deveria ser poupado da crise familiar.

“É muito triste, muito lamentável o Cid ter que passar por uma coisa dessas aos 94 anos, com uma saúde que ele vem resistindo bravamente, mas com sérios problemas nos rins, tendo que fazer hemodiálise. Para se recuperar de todo um processo de tratamento, também é uma coisa bastante delicada. Ele precisaria, no mínimo, ter paz de espírito, sossego, as pessoas deixarem a vida dele seguir ao lado de quem ele escolheu”, opinou a apresentadora nesta quinta-feira (4/8).

“O casamento dele com a Fátima já tem mais de 20 anos e, quando achavam que estava tudo resolvido, começou o contra-ataque, que tem coisas que são absolutamente apelativas, que ela estaria conversando com o Cid porque ele, mesmo casado, já teria um caso com a Fátima, como se ela tivesse destruído o casamento do Cid”, prosseguiu ela.