Solteiro, Piqué é flagrado aos beijos durante show na Espanha

Após um período conturbado por conta do fim do relacionamento com a cantora Shakira, o zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, parece estar se adaptando a vida de solteiro novamente. O jogador de 35 anos foi flagrado na noite dessa sexta-feira (19/8) durante um show aos beijos com uma nova namorada. A informação é do programa Socialité, do canal de televisão TeleCinco.

De acordo com o programa, a moça é Clara Chía, de 23 anos. Os dois foram vistos durante um show do cantor Dani Martín realizado na cidade de Puigcerdà. Segundo relatos de pessoas que estavam no local, os dois não pareciam estar em uma fase inicial de relacionamento, levando em conta a intimidade dos dois durante a apresentação.

Acompanhados de familiares e amigos, o casal não fez questão de esconder os beijos, segundo revelou o Socialité.

Aqui está a nova namorada de Gerard Piqué: Clara Chía Marti! Shakira está morando em uma cidade obrigada, pois precisa resolver as questões burocráticas de seus filhos com o pai. Deu um tempo na carreira, está tendo acompanhamento psicológico, e o EX marido curtindo a nova fase. pic.twitter.com/7cpffVBhSC — Shakira Now Brasil (@ShakiraNowBr) August 20, 2022

Em junho, Piqué e Shakira revelaram que estavam terminando o relacionamento de 11 anos. Entre as questões que culminaram com o fim da relação teria uma suposta traição do jogador, além que questões financeiras entre os dois.