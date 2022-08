Solidariedade: O apresentador Luciano Huck compartilha vídeo de adolescente acreana que treinava descalça e ganhou tênis

Maycon é formado em Educação Física, treinador de basquete e dá aula no Colégio Acreano, sem remuneração, há cinco anos.

“Meu sonho é formar bons atletas e boas pessoas, pois ali não estamos formando apenas atletas, estamos formando caráter, futuros médicos, futuros políticos, empresários, futuro pais e mães. Vai além da quadra, vai além do esporte”, endossou o professor.

Para sobreviver e pagar as contas, Maycon ministra aulas particulares de basquete e funcional. “É uma forma de abençoar crianças e adolescentes, e também gosto de dar aula, de ensinar. Infelizmente, a escola não pode me pagar porque precisa do governo”, enfatizou.

A Gazeta do Acre