Site de apostas: Saiba quanto pagam por cada candidato. Lula é o favorito

As casas de apostas, tão conhecidas no futebol, agora estão com o mercado de eleições presidenciais no Brasil. Favorito nas pesquisas, o Lula, do PT, aparece com uma odd de 1.57, na Bet365, para assumir o posto de Presidente da República, a menor dentre os candidatos.

O atual Presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem logo na sequência com uma cotação de 2.25 para ser reeleito. Em terceiro lugar nas pesquisas, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, também está presente nos sites com uma odd 67, ou seja, se apostar R$ 100 o seu retorno será de R$ 6.700.

Nota-se que essa cotação não difere se a vitória do candidato for no primeiro ou segundo turno. Inclusive, algumas casas possuem a aposta do candidato chegar ao segundo turno e, Lula e Bolsonaro, são os favoritos para essa situação. Além da Bet365, a Sportingbet, a Sportsbet.io, a Betfair, a BetWay são algumas casas que oferecem esse mercado.

Simone Tebet, do MDB, que está em quarto lugar nas pesquisas não aparece nas casas de apostas, assim como os demais candidatos. Os sites não possuem cotações para a eleição de Governador, Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador.

Fonte: O Globo