Sine/AC realiza atendimento durante a Expoacre

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine/AC), que é vinculado à Secretaria de Indústria Ciência e Tecnologia (Seict), oferta serviços dentro do espaço da Indústria, na ExpoAcre 2022. O trabalhador pode buscar informações sobre vagas de empregos, além dos serviços de carteira do trabalhador (formato digital), seguro-desemprego, cadastro de empregador, cadastro de trabalhador e verificação de vagas de emprego.

“Os serviços que não puderem ser feitos no estande serão realizados na secretaria, dando retorno posterior ao trabalhador”, explica a coordenadora do Sine/Ac, Jaqueline Castro.

A equipe do Sine/Ac também está realizando panfletagem para alcançar um maior público durante a feira agropecuária. As vagas de empregos estão disponíveis para consulta e cadastro e são atualizadas diariamente, conforme busca das empresas e ocupações de postos de trabalho.

Para verificar informações sobre o Sistema Nacional de Emprego, os trabalhadores podem acessar o site: http://acre.gov.br/vagas-do-sine/

