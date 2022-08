Sindicato dos Médicos pede em nota que o público da Expoacre que use máscaras e evite aglomeração

- Publicidade -

Uma nota divulgada hoje (04) pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) reforça à população presente na “Expoacre 2022” os cuidados de biossegurança contra a Covid-19. A nota aparece após cinco noites do evento e expõe orientações para que a sociedade tome as medidas preventivas sanitárias ao participar do evento, como usar máscaras e evitar aglomerações no Parque Wildy Viana.

“Importante alertar que houve crescimento da morbimortalidade causada pelo coronavírus nas últimas semanas, culminando em aumento da demanda por serviços de saúde pública das pessoas infectadas, podendo gerar um agravamento ainda maior da pandemia no Acre, em caso de não observância aos cuidados necessários à higiene e à etiqueta respiratória, considerando que milhares de pessoas, não só da capital como dos demais municípios, frequentam o local das festividades”, diz trecho da nota.

A Diretoria da instituição “reafirma e alerta que deixar de cobrar e se adotar os cuidados necessários ao combate à Covid representa a possibilidade de responsabilização dos gestores públicos”.

Por fim, a instituição pede à organização que exija do público presente que retornem com exigências e cuidados necessários a partir de hoje (04). “Destarte, a fim de que a população possa buscar na Expoacre apenas uma forma de entretenimento, e não o antro propagador de um vírus mortal, os membros desta entidade Sindical esperam e apelam para os gestores públicos retornem com a exigência dos cuidados que se fazem necessários ainda nesta quinta-feira”.

AcreNews