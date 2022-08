Simony afirma que não teve sintomas do câncer: ‘Esses sinais são bem silenciosos’

- Publicidade -

Na noite desta quinta-feira (4), após realizar a segunda rodada de quimioterapia, Simony conversou com os seguidores do Instagram sobre o diagnóstico de câncer. A cantora disse que não teve sintomas da doença e que só foi buscar ajuda médica após o corpo dela criar ínguas, ou seja, após os gânglios linfáticos aumentarem de tamanho.

“Não tinha sintomas. Sempre tive o intestino mais preso, tenho dificuldade. Isso já é normal, desde que eu era criança. Mas estava sentindo um peso e uma sensação, sempre que eu ia ao banheiro, que não esvaziava tudo. Ficava indo no banheiro de pouquinho”, contou.

Segundo a cantora, foram as ínguas que a motivaram a procurar um médico. “As ínguas que apareceram, que doíam muito, foi o que me salvou. Foi o sinal de que algo no meu corpo não estava legal”, disse.

Então, a cantora foi à médica ginecologista com quem já se consulta para fazer os exames necessários. Ela contou que também procurou uma proctologista, que a encaminhou para uma colonoscopia, exame em que foi descoberto o câncer no intestino, próximo ao ânus.

“Esses sinais são bem silenciosos. Precisa fazer os exames de rotina”, concluiu Simony.

Portal R7