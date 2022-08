Simone viaja sozinha após rumores de romance entre o marido e Simaria

- Publicidade -

A cantora Simone Mendes, dupla sertaneja de Simaria, deixou o Brasil na madrugada desta quarta-feira (10/8) e seguiu aos Estados Unidos, onde tem uma casa, sem o marido, o empresário Kaká Diniz. A viagem acontece após rumores de que Simaria estaria apaixonada pelo cunhado, o que teria causado a briga entre as irmãs.

Em seus Stories do Instagram, Simone publicou um vídeo em que mostra seu voo pousando em Orlando. Ela aproveitou para explicar o motivo de viajar sem Kaká.

“Vim resolver uns negocinhos, negócios meus. Resolvi de última hora. Faltando três ou quatro horas para o voo, eu comprei a passagem e tchau!”, afirmou.

A cantora ainda ressaltou que está com saudade dos filhos, Henry e Zaya, e do marido: “Loucura, hein? Não tenho juízo, não. Mas se não for assim, a gente não resolve nada, né? Estou desesperada de saudade dos meus filhos e do meu marido.”

Recentemente, Kaká Diniz negou os rumores de que a briga entre Simone e Simaria Mendes teria sido causada por uma paixão de Simaria pelo cunhado. “Sabe o que é pior? As consequências disso são incalculáveis e não tem volta. Por isso, aqueles que criam mentiras pagarão por cada uma delas!”, criticou o empresário.