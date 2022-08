Simone se manifesta sobre proibição polêmica de Simaria, mas volta atrás

- Publicidade -

Simone quebrou o silêncio sobre o mais novo capítulo da briga pública com Simaria, que já rendeu até rumores de briga com ameaça de polícia. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a irmã mais velha teria proibido os familiares de entrarem em sua mansão, em São Paulo.

No entanto, segundo Simone, a informação não procede. Em uma publicação do Instagram de Leo Dias, a sertaneja, que retornou ao Brasil depois de uma curta temporada no exterior, bradou: “Eu entro, sim”. Poucos minutos depois, a artista voltou atrás e deletou o comentário.

De acordo com o jornalista, foi, justamente, uma pessoa próxima a Simone quem repassou a informação para ele.

POLÊMICA COM SIMARIA: NEM A MÃE TERIA ESCAPADO!

Segundo Leo Dias, além da crise com Simone, Simaria tem tido problemas com os outros familiares. Ela teria proibido a entrada de integrantes da família em sua mansão, localizada em um condomínio luxuoso de Alphaville, na região metropolitana de São Paulo.

Nem mesmo a mãe dela, Mara Mendes, está autorizada a colocar os pés no imóvel. Ainda segundo o jornalista, a proibição já dura cerca de 20 dias.

Afastada dos palcos há 2 meses, Simaria permanece em silêncio sobre as polêmicas que acumulou recentemente e tem se resumido a publicar desabafos enigmáticos nas redes sociais. Nesta terça-feira (16), ela escreveu: “A gente não tem que ter medo de perder alguém. Na verdade, a gente tem que ter medo de se perder, tentando fazer alguém ficar. Acima de tudo, Deus, depois, o amor próprio”.

Fonte: Purepeople