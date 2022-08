Simone e Simaria anunciam fim da dupla

- Publicidade -

Simone e Simaria anunciaram na noite desta quinta-feira (18) o fim da dupla. Em comunicado enviado por sua assessoria, elas seguem agora em carreira solo.

Os shows que já estavam previamente agendados serão realizados e quem subirá ao palco será Simone.

Ainda segundo o documento, Simaria se afastará “temporariamente dos palcos” para cuidar dos filhos e da sua condição vocal. De acordo com o assessor, ainda não há prazos para o retorno. “A prioridade agora são os filhos e a instabilidade vocal”, disse.

A notícia chega após meses de especulações entre os fãs. Simaria está longe dos shows desde a metade de junho e supostos conflitos entre as cantoras são constantes em conversas nas mídias sociais.

Também em junho, elas tiveram uma desentendimento em público no Show do São João de Caruaru, quando Simone começou a apresentação sem a irmã, que chegou 1h20 atrasada. O motivo, segundo Simone, é que a irmã teria passado mal.

Simone então, que se apresentou sozinha, teria tentado finalizar o show, enquanto Simaria continuou no palco. O episódio repercutiu negativamente entre o público.

Em maio, um áudio durante uma gravação da dupla no Programa do Ratinho, do SBT, vazou na internet. Nele, Simaria interrompe a banda e avisa que não está conseguindo cantar, mas que iria tentar. Em seguida, Simone pede para a irmã não fazer porque está rouca, mas Simaria diz que vai continuar.

Para o colunista Leo Dias, do jornal “Metrópoles”, Simaria falou que se sente recriminada pela irmã. “Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”, disse na entrevista.

Após o anúncio da separação, Simone publicou uma homenagem à irmã no seu perfil pessoal do Instagram: “Te amo minha irmã. Obrigada por TUDO. Você é meu sol, minha luz.”

Fonte: CNN