Simaria surge com decote em foto em meio a rumores de affair com ator: ‘A véia tá on’

Simaria compartilhou uma nova foto em seu Twitter e brincou com seu status na postagem. Ainda vivendo o fim da dupla com a irmã, Simone, e os rumores de romance com o ator cubano William Levy, a cantora surgiu com um decote generoso em um registro postado no microblog. “A véia tá on...”, escreveu a sertaneja. Em resposta à postagem, vários seguidores elogiaram a famosa e rebateram sua fala. “Ah! Corrigindo! Véia nada… Você tá com cara de novinha… no máximo uns 18 aninhos!“, escreveu um admirador.

Simaria ainda não se pronunciou sobre o suposto affair com William Levy, famoso por interpretar galãs em novelas mexicanas. Inclusive, ele está no ar no Brasil, no SBT, em “Cuidado com o Anjo“, em cuja trama faz par romântico com Maite Perroni. Quem entregou o romance foi o irmão da sertaneja, Caio Mendes, em uma entrevista ao “Fofocalizando”. Segundo ele, os dois estão trocando mensagens pelas redes sociais há apenas alguns meses, mas o interesse da cantora no galã é de longa data.

“Dona Simaria está com paquera novo. É verdade, estou falando sério. Pelo que eu sei, isso tem uns dois meses de papo, mas ela é muito mole, muito lenta. Não o conheci, ela me falou sobre o rapaz, mas ele não é daqui. Ele é famoso, não canta, parece que ele atua“, disse Caio na ocasião.

William Levy tem 41 anos e foi casado durante 19 com Eliabeth Gutiérrez. Os dois se conheceram em um reality show e, após a participação, começaram um relacionamento. Juntos, eles são pais de Christopher Alexander, de 16 anos, e Kailey, de 12.

FIM DA DUPLA SIMONE E SIMARIA APÓS DEZ ANOS!

Nesta semana foram confirmados os rumores que os fãs temiam! Por meio de um comunicado postado nas redes sociais da dupla, a equipe de Simone e Simaria anunciou o fim da dupla após dez anos. Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone”, começa a nota.

No texto, Simaria afirma que seguirá sem fazer shows por mais um tempo: “Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal”. Já Simone vai cumprir a agenda da dupla: “Minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil“.

Fonte: Purepeople