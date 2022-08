Simaria proíbe a entrada de Simone no condomínio onde mora

- Publicidade -

Simaria decidiu cortar laços de vez com Simone e proibiu a entrada de todos os parentes no condomínio em que reside

Ao que parece, Simaria não quer nenhum tipo de contato com a irmã Simone. De acordo com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a cantora não quer que ninguém – nem a sua própria mãe – entre em sua casa.

Ainda segunda as informações, ela anunciou a decisão para os funcionários que cuidam da segurança do condomínio de luxo em que mora, em São Paulo (SP), há cerca de 20 dias.

O clima entre Simaria e os familiares está tenso desde a última semana, quando ao comparecer no aniversário do sobrinho Henry, a sertaneja resolveu entrar pelos fundos, o que causou desconforto à família.

Fonte: SBT (Fofocalizando)