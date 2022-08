Show de Gusttavo Lima termina com 8 vítimas de furtos de veículos e celulares

- Publicidade -

O show de Gusttavo Lima agitou Franca na madrugada deste domingo, 7, mas também movimentou o setor policial. Segundo um balanço prévio das polícias militar e civil, pelo menos oito casos foram registrados – três de veículos e cinco de aparelhos celulares.

Três furtos de veículos ocorreram próximos ao local do show, no Distrito Industrial, sendo uma caminhonete Hilux, um i30 Hyunday e um Fiat Uno.

No caso da caminhonete, os bandidos não conseguiram levar o veículo, mas danificaram a porta e o painel, além de furtar alguns objetos e documentos que estavam no interior do veículo, segundo relatou seu proprietário, que compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para registrar a ocorrência.

A Polícia Militar conseguiu prender dois suspeitos do furto da caminhonete. Segundo os próprios ladrões, eles são de Ribeirão Preto.

Entre roubos e furtos de aparelhos celulares, foram registrados cinco boletins de ocorrência. No caso da jovem recepcionista RRA, de 21 anos, o ladrão a empurrou e conseguiu arrancar o celular iPhone da bolsa. “Eu estava no show e a caminho do banheiro, quando eu senti um arranco na minha bolsa. Quando a bolsa voltou, eu olhei dentro e o celular não estava mais. Não tive tempo de reação e não vi se era homem ou mulher”, contou ela, que também esteve na CPJ para registrar a ocorrência. “Tentei rastrear meu celular pelos aparelhos de minhas amigas, mas não consegui”, completou a vítima.