Sheilla se emociona após despedida: “Muito melhor que imaginei”

- Publicidade -

Foi difícil segurar o choro. Após a partida de despedida, Sheilla não conseguiu se contar e foi às lágrimas, emocionada com a festa que amigos, colegas e torcedores prepararam para ela nesta sexta (19), na Arena Minas.

A bicampeã olímpica, que agora se despede oficialmente do vôlei como jogadora, afirmou que o sentimento é de gratidão.

“Fiquei sabendo que teve gente que veio de todo o Brasil para estar aqui, fez de tudo e está aqui desde às 10h da manhã. Eu sou muito feliz com tudo isso, sou muito grata. Estou me segurando para não chorar, estou muito emocionada. Não vou dizer que eu imaginava nada disso porque a gente nunca imagina um dia desses. Foi muito melhor do que eu imaginei”, comentou, visivelmente emocionada e tentando conter as lágrimas.

Agora, Sheilla se prepara para um novo momento de carreira que, no momento, ainda está em aberto. Porém, uma coisa é certa: seguirá no voleibol.

“No esporte e no vôlei eu vou sempre continuar. O vôlei é a minha paixão. Estou trilhando novos caminhos, como na comissão aqui do Minas também, que abriu as portas para mim. Agora, minha prioridade são minhas filhas”, relatou Sheilla.

Sorrindo, lembrou de sua outra paixão, o Galo. “Amanhã, inclusive, o Galo joga”, finalizou a craque.