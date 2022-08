Setor de serviços cresce, mas mostra retomada desigual

- Publicidade -

Junho não foi um mês positivo para a produção industrial e para o comércio, mas foi mais favorável para o setor de serviços — o mais atingido pela crise provocada pela pandemia da covid-19 e o último a apresentar recuperação. No entanto, o segmento continua apresentando retomada desigual — e vem dando sinais de desaceleração.

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços cresceu 0,7% em relação a maio. O dado ficou levemente acima das estimativas do mercado, de 0,5%. Enquanto isso, a produção industrial e o varejo apresentaram recuos de 0,4% e de 1,4%, respectivamente, no sexto mês do ano.

Após a divulgação da PMS, analistas ouvidos pelo Correio mantiveram as previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre deste ano, com a maioria apostando em 0,8%. Vale lembrar que, no primeiro trimestre, o PIB brasileiro cresceu 1%.

Com o resultado de junho, o setor de serviços ficou 7,5% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, devido à volta das atividades presenciais. Dos cinco grupos de atividades pesquisadas, um teve queda: informação e comunicação. Os demais tiveram crescimento, mas o que mais emprega — o de serviços prestados às famílias, como restaurantes e hotéis — ainda está 6,1% abaixo do patamar pré-pandemia. No grupo de transportes, o segmento aéreo também não recuperou o nível de fevereiro de 2021 (está 6,2% abaixo), mostrando que a retomada continua desigual.

No acumulado do ano, o volume de serviços registrou alta de 8,8% e, na série sem ajuste sazonal, comparando com junho de 2021, foi registrada a 16ª alta consecutiva, de 6,3%.

Desaceleração

Um dado que chama a atenção na PMS é a tendência de desaceleração do setor, mesmo antes do impacto da política monetária na atividade econômica, previsto para ocorrer a partir de julho. Considerando o acumulado nos últimos 12 meses, o volume de serviços teve alta de 11,7%, em maio e de 10,5% em junho, mantendo a trajetória descendente iniciada em abril de 2022, quando a taxa de crescimento era de 12,8%. O grupo de serviços prestados às famílias também apresenta desaceleração, apesar de registrar taxas positivas desde março.

Analistas avaliam que, no segundo semestre, o crescimento do PIB será ainda mais desafiador. Alguns não descartam queda do PIB no terceiro trimestre como reflexo do impacto da alta de juros promovida pelo Banco Central desde março de 2021.

“Os serviços vieram fortes em junho e podem ajudar no resultado do PIB do segundo trimestre, mas a tendência é de desaceleração. O ano de 2022 terá dois semestres bem distintos”, destacou a economista Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Pelas projeções do Ibre, o PIB do segundo trimestre terá alta de 0,8%, com desaceleração para 0,1% no trimestre seguinte. Segundo a analista, se houver alguma mudança nas estimativas do PIB de abril a junho, as perspectivas para o ano não devem ser alteradas. O instituto prevê avanço de 1,7% no PIB deste ano e queda de 0,3% em 2023.

O economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, também não descarta queda no PIB do terceiro trimestre e reconhece que ainda há muitas incertezas para a economia se recuperar de forma mais robusta ao longo do ano. Pelas projeções da Tendências, o PIB de abril a junho deverá crescer 0,8% e, nos três meses seguintes, encolher 0,4%, nas comparações com o trimestre imediatamente anterior. “Os sinais são mistos e fazem sentido no contexto atual de retomada instável, com inflação elevada e alta forte dos juros”, explicou.

De acordo com Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, os dados de serviços ajudaram a segurar uma indústria e comércio ainda fracos no segundo trimestre, mas não encobrem os sinais de enfraquecimento que devem ficar mais aparentes depois da eleição. Ele avaliou que o pacote de R$ 41,2 bilhões de benefícios — que começaram a ser pagos nesta semana — não mudará a tendência de desaceleração da atividade em um cenário em que a inflação dos alimentos continua persistente e atinge em cheio os mais vulneráveis.

“O pacote não é suficiente para evitar números muitos ruins no terceiro trimestre. E a inflação dos alimentos continuará alta e acima de dois dígitos”, alertou. A MB prevê estagnação no PIB do terceiro trimestre e queda de 0,5% nos três meses seguintes.

Correio Braziliense