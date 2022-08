Sétimo mega mutirão de limpeza é realizado pela Prefeitura de Rio Branco

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Cuidados com a Cidade, (SMCCI) e da Empresa Municipal de Urbanização, (Emurb) iniciou a ação no início da manhã desta sexta-feira (5) no Portal da Amazônia, região do Calafate.

600 trabalhadores realizam os trabalhos de capina, roçagem, retirada de entulhos, limpeza de córregos. tapa buracos e remendo profundo.

O prefeito Tião Bocalom esteve no local, conversou com moradores e comerciantes que aproveitaram para agradecer pelo trabalho que a prefeitura vem realizando no bairro. O comerciante Jair Gomes disse que em outras gestões, limpezas como estas não eram feitas no bairro.

“Nós vimos que em gestões passadas os bairros ficavam abandonados, alguns moradores jogavam lixos e entulhos nas calçadas e ficavam bloqueadas. Hoje nós estamos vendo as calçadas com livre acesso.”

O prefeito ressaltou que que a cidade está ficando cada vez mais limpa e bem cuidada.

“O mega mutirão é exatamente para isso. O Joabe e o Assis que são os secretários das secretarias que cuidam da limpeza e dos tapas buracos e o Assis avisaram de outras duas grandes ruas aqui que eles também estão fazendo tapa buracos”, disse o prefeito.

Assis Benvindo, diretor-presidente da Emurb ressaltou que estão atuando em três frentes.

“Estamos trabalhando em uma de tapa buracos e duas de execuções de ruas”, Explicou.

Para o secretário da SMCCI, Joabe Lira esse tipo de trabalho tem resultados impactantes na população, pois leva saúde e dignidade para as pessoas.

“Nossa forma de trabalhar, que o prefeito Tião Bocalom desde o início tem exigido, reflete inclusive no controle de dengue, pois todo ano era um caos, os maiores índices estavam aqui na capital, porém agora em 2022 Rio Branco foi premiada como uma das capitais que reduziu o índice da dengue, e isso é resultado de um trabalho de limpeza”, concluiu.

Fonte/ Jornal Opinião