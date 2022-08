Sete professores morrem em acidente com van na BR-376

- Publicidade -

Um grupo de professores que viajava de Jacarezinho a Curitiba se envolveu em um grave acidente na última quinta-feira, 11 de agosto, na rodovia BR-376 em Palmeira-PR na região dos Campos Gerais. Os professores haviam alugado uma van para participarem da 8ª Conferência Estadual de Educação que deveria reunir cerca de 500 participantes em Curitiba.

O acidente ocorreu segundo a Polícia Rodoviária Federal quando a van atingiu a traseira de um caminhão que arrastou a van por cerca de 40 metros após a batida pois segundo testemunhas o condutor do caminhão não tinha percebido a colisão.

Seis professores morreram no local do acidente e um a caminho do hospital e a APP-Sindicato divulgou uma nota de pesar em respeito às mortes. Os nomes dos educadores ainda não foram divulgados.

Fonte/ Portal G1