Sesacre notifica 276 novos casos de COVID-19 e uma morte por complicações da doença; A vítima era moradora do Bujari e tinha 74 anos

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informou em boletim desta quinta-feira, 11, a morte de uma idosa de 75 anos por complicações da covid-19. Embora tenha sido notificada no boletim desta quinta, o óbito ocorreu no dia 14 de julho, 10 dias após a paciente ficar internada no Pronto-Socorro da capital.

A vítima era moradora de Bujari. Com mais esta morte, chega a 2.023 o número de vidas perdidas em decorrência da pandemia, em todo o Estado.

Além desta morte, a Sesacre também informou a notificação de 276 novos casos, elevando para 147.159 o número de casos no Acre.

Até o momento, o Acre registra 353.022 notificações de contaminação pela doença, sendo que 205.843 casos foram descartados e 20 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

Pelo menos 129.329 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 18 continuavam internadas até o último informativo divulgado pela pasta.

Fonte/ A Gazeta do Acre