Sesacre informa que UPA do Segundo Distrito fechará no domingo (28) para realização de limpeza e desinfecção

A direção da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou nesta sexta-feira, 26, informando que, no domingo, 28, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco, atenderá somente casos de urgência e emergência, pois haverá limpeza desinfecção do prédio.

“Os serviços retornarão normalmente na segunda-feira, 29, com consultas ambulatoriais, sala de medicação, internação, além dos atendimentos de urgência e emergência”, diz um dos trechos da nota.

A Sesacre também ressaltou que o atendimento para casos de covid-19 e outras síndromes respiratórias, que antes era feito exclusivamente na unidade, poderá ser realizado nas demais unidades de Saúde do Estado e município, destacando que o uso de máscara é obrigatório nestes locais (decreto de nº 11.042).

Por: Dell Pinheiro

A Gazeta do Acre