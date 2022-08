Servidores iniciam capacitação e treinamento para uso do sistema Obras.gov

- Publicidade -

Os servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) iniciaram nesta terça-feira, 23, um curso de capacitação e treinamento para uso do programa Obras.gov, sistema digital adquirido pelo Estado do Acre que proporcionará à pasta maior celeridade e efetividade no acompanhamento de contratos de obras.

“O objetivo é assegurar transparência e agilidade às obras realizadas em todos os municípios e, dessa forma, garantir de forma substancial mais eficiência na execução dos serviços”, ressaltou o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar.

O Obras.gov é um software robusto, que auxiliará a gestão e fiscalização de obras, integrando todas as informações dos contratos de obras de forma digital e permitindo maior planejamento no acompanhamento dos processos.

No sistema, ainda há o modo mobile, que permite ao usuário acessá-lo a todo instante e de onde estiver. A empresa contratada para realizar o serviço foi a Softplan Planejamento e Sistemas.