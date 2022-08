Sequestrador de cachorros de Lady Gaga é condenado a 4 anos de prisão

- Publicidade -

Uma das pessoas acusadas de sequestrar os cachorros da cantora Lady Gaga e atirar contra o passeador dos animais foi condenada a quatro anos de prisão nesta quarta-feira (3/8).

De acordo com a CNN Internacional, Jaylin White, de 20 anos, não contestou a acusação de roubo e admitiu que uma das pessoas do grupo estava armada.

O caso aconteceu em Los Angeles em 24 de fevereiro de 2021. As câmeras de segurança flagraram o momento que dois homens abordam Ryan Fischer, que estava passeando com os três buldogues franceses de Lady Gaga. É possível ver quando um tiro é disparado no meio da briga. Fischer levou três tiros e sobreviveu ao ataque.

Os sequestradores chegaram a levar dois cachorros. Eles foram devolvidos dois dias depois. Cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com o crime.

Fonte: Correio Braziliense