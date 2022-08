Senador mais do que triplica o patrimônio durante o mandato

Petecão foi reeleito senador no pleito de 2018, quando disse à Justiça Eleitoral que possuía R$ 1,06 milhão em bens. Hoje, ele é candidato ao governo do Acre, com um patrimônio declarado de R$ 3,74 milhões.

Petecão registrou na declaração deste ano a entrada de R$ 1,83 milhão como “bem relacionado com o exercício da atividade autônoma”. A lei eleitoral não obriga o candidato a especificar qual é a atividade que lhe rendeu a quantia. Quando se elegeu para o Senado pela primeira vez, em 2010, Petecão declarou ao TSE que tinha bens avaliados em R$ 282.719. A evolução patrimonial de Petecão em doze anos foi de 1.224%. Metrópoles