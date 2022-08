Senado: Confira as principais datas do concurso que oferece mais de 1.000 vagas

- Publicidade -

Yasmin Rajab – O edital do concurso do Senado Federal foi publicado, então é preciso ficar atento às principais datas do certame para não esquecer de nenhum ponto importante.

Pensando nisso, o Papo de Concurseiro listou as datas essenciais para quem irá participar do processo. Confira, e não esqueça de anotar:

Inscrições: de 23 de agosto a 21 de setembro

Perder o período de inscrição não dá, né? Os interessados em participar do certame podem se inscrever até o dia 21 de setembro, através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Período de pagamento da taxa de inscrição: 23 de setembro

Para confirmar a participação no concurso é necessário fazer o pagamento da taxa de inscrição até o dia 23 de setembro. Os valores são de:

Cargo de Advogado: R$ 94,00

Cargo de Consultor: R$ 94,00

Cargo de Analista: R$ 73,00

Policial Legislativo: R$ 55,00

Prova Objetiva e Discursiva:

As provas objetivas e discursivas serão realizadas em todas as capitais, e as demais fases do certame ocorrerão em Brasília.

No dia 6 de novembro, serão aplicadas as provas objetiva e discursiva, para o cargo de técnico e analista, e a prova objetiva para o cargo de advogado e consultor. Já no dia 27 de novembro, será aplicada a prova discursiva somente para advogado e consultor.

Pedido de isenção de taxa: 23 a 25 de agosto

A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada no período entre 16h do dia 23 de agosto de 2022 e 16h do dia 25 de agosto de 2022, no momento da inscrição no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/senado22.

O candidato deve, obrigatoriamente, indicar o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo Cadastro Único para Programas do Governo Federal, e fazer o upload (imagem do original) dos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência econômica.

O certame visa o preenchimento de 22 vagas imediatas nos cargos de analista legislativo, advogado, consultor e técnico legislativo. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) o processo conta ainda com 992 vagas para a formação de cadastro reserva.

Fonte: Correio Braziliense