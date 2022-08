Semapi realiza Cicleata Ambiental como parte das ações da Expoacre 2022

- Publicidade -

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), realizou no final da tarde deste sábado, 6, a Cicleata Ambiental, uma ação em parceria com a Federação Acreana de Ciclismo e como uma das atividades referente a Expoacre 2022.

O objetivo da ação foi reforçar a importância de medidas públicas para a mobilidade urbana. Além de conscientizar a população para a construção de uma mobilidade urbana inteligente, que proporcionará uma vida de qualidade. Dessa forma, é possível utilizar o transporte disponível no momento, de modo dinâmico e alternativo.

A servidora pública Jomara Katrine, da Semapi, falou sobre a realização do evento e, juntamente com outros servidores da secretaria, acompanhou todo percurso, com a saída do Palácio Rio Branco até o Parque de Exposições . A chegada dos ciclistas foi recepcionada pelos escoteiros do grupo Leoncio de Carvalho, que estão com uma trilha ecológica suspensa no espaço da Secretaria durante todos esses dias.

Assessoria