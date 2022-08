Semana inicia quente, mas frente fria traz mudanças bruscas, diz meteorologista

- Publicidade -

No domingo (14), Francisco de Assis, chefe da previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), afirmou que a semana deve iniciar quente, mas uma nova frente fria traz mudanças bruscas de temperatura ao longo dos dias.

Os estados de Mato Grosso, Goiás, além do interior de São Paulo devem registrar temperaturas acima dos 30ºC neste começo de semana, segundo Francisco. Porém, uma massa de ar frio traz chuvas intensas ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

O chefe da previsão do tempo do Inmet afirmou também que “de forma geral, a previsão para este domingo de Dia dos Pais é muito boa no país, com exceção de Bahia, Sergipe e Alagoas, que têm persistência de chuva”.

O meteorologista ressaltou que as temperaturas devem subir em boa parte do país durante a tarde. Os indíces de umidade do ar continuam baixos em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, Minas Gerais e São Paulo.

Fonte/ CNN BRASIL