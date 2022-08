SEM COMIDA: Grávida de nove meses é agredida por pedir para marido arrumar emprego

- Publicidade -

As agressões contra uma mulher grávida de nove meses aconteceram nesta terça-feira (02) em uma residência no bairro Jardim Santana, área Leste de Porto Velho (RO).

A mulher de 33 anos pediu para o marido arrumar um emprego, pois estava faltando comida para ela e para o filho do casal que tem apenas um ano.

A atitude da vítima deixou o marido revoltado, o acusado partiu para cima dela com socos no rosto e enforcamento.

As agressões aconteceram na frente do filho do casal e o homem não teve piedade também por a mulher está prestes a ganhar neném.

A vítima telefonou para a Polícia Militar e o agressor fugiu. A mulher contou que o marido é usuário de drogas.