Sem chão! José Leôncio não vai ao casamento de José Lucas e Érica em “Pantanal”

- Publicidade -

A próxima semana de “Pantanal” promete continuar agitada na fazenda de José Leôncio. Desta vez, o conflito vai aconteceu por causa do próprio! No capítulo de segunda, 15 de agosto, o pai resolverá não comparecer no casamento de José Lucas, seu filho, com a jornalista Érica. Lucas ficará sem chão.

Além disso, Leôncio ouvirá Filó e vai dar abrigo a Maria Bruaca, que foi expulsa de casa e está passando um tempo na chalana de Eugênio. Porém, o fazendeiro será enfático ao afirmar a Alcides que ela está se aproveitando por ele ser bom. O drama fica maior quando Tenório recorre a José Leôncio para achar Roberto e Renato e vê Maria Bruaca.

Fonte/ Portal Yahoo.com