Seleção Brasileira pode trocar de treinador em 2023 e famoso treinador argentino pode assumir

Não descartando um estrangeiro, a CBF segue em busca de um novo treinador para a Seleção Brasileira para o próximo ano.

Tite, o atual treinador, optou em respirar novos ares a partir de 2023. Há algumas semanas, o treinador anunciou que não comandará mais o Brasil a partir do próximo ano. Encerrará seu ciclo no fim do ano, após a Copa.

Sampaoli quer a Seleção

Assim, a CBF já começa uma busca por um substituto. E a bola da vez, é o de Jorge Sampaoli que, segundo Jorge Nicola, se prepara para morar de vez no Brasil e trabalhar no país em 2023. Porém, só tem dois desejos: Flamengo ou Seleção.

Nas redes sociais, o assunto vem sido debatido entre os torcedores, dividindo opiniões. Um treinador argentino na Seleção Brasileira seria, claro, algo inédito para a maior seleção de futebol do planeta.

Enquanto isso, Sampoli constrói sua futura casa no Rio de Janeiro. O treinador até queria a Europa, mas mudou de ideia após não receber propostas que lhe agradassem. Ele que deixou o Olympique de Marseille há algumas semanas.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil