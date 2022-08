Segurança: Força armadas estarão nos 22 municípios durante as eleições 2022

- Publicidade -

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre (TRE-AC) solicitou do Ministério da Defesa apoio das Forças Armadas no pleito deste ano. De acordo com a Justiça Eleitoral, o Estado tem 720 locais de votação com 2.280 seções, sendo 400 instaladas na zona rural.

Nas eleições de 2018, o Alto Comando do Exército Brasileiro destinou um contingente de 600 soldados ao Estado.

Foram 400 homens do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS) distribuídos em 19 municípios acreanos, mais 200 homens do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS), sediado no Juruá, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Porto Valter, Marechal Thaumaturgo, Jordão, Tarauacá e Feijó (no Vale do Envira).

