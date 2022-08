Segundo IBGE renda habitual volta a crescer após dois anos no trimestre de julho

- Publicidade -

Número é 2,9% maior que o registrado nos três meses até abril.

O rendimento real habitual do trabalhador brasileiro voltou a crescer depois de dois anos, chegando a R$ 2.693 no trimestre encerrado em julho, disse o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (31).

O número é 2,9% maior que o registrado no trimestre anterior, e 2,9% menor que no mesmo período de 2021.

“O aumento foi puxado pelo rendimento dos empregadores (6,1%, ou mais R$ 369) dos militares e funcionário público estatutário (3,8%, ou mais R$ 176) e dos trabalhadores por conta própria (3,0% ou mais R$ 63)”, disse o instituto. Os demais grupamentos não variaram.

A massa de rendimento real habitual foi R$ 260,7 bilhões, aumento de 5,3% frente ao trimestre encerrado em abril e de 6,1% na comparação anual.

Os dados são da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que mostram ainda que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 9,1% no trimestre encerrado em julho, queda de 1,4 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior, terminado em abril.

Fonte/ Portal CNN Brasil