Segundo dia da fase classificatória da vaquejada da Expoacre 2022 reúne mais de 50 inscritos

O segundo dia da fase de classificação da vaquejada da Expoacre 2022 ocorreu neste sábado, 6, e reuniu mais de 50 inscritos que almejam disputar a final que será no próximo domingo, 7. A prova é feita em dupla e reúne atletas de todo o estado e alguns de Rondônia e Mato Grosso.

A competição é dividida por categoria sendo: atletas profissionais, amadores e iniciantes. O valor da premiação chega a R$ 31 mil distribuídos entre as categorias. Além destas, existe ainda o Derby, que é para cavalos atletas iniciantes que possuem menos de um ano de competição.

“Quero salientar o excelente apoio do Estado do Acre que contribuiu com a premiação, fez a reforma da pista e a estrutura da arquibancada. Se não fosse esse apoio, não seria possível a realização desse evento”, destacou o organizador da vaquejada, Sydilan Lira.

No primeiro dia da competição, 20 senhas passaram para a final. Sobre como é feita a classificação, o organizador explica que a dupla de competidores da categoria profissional precisa derrubar três bois, os amadores dois bois, e o iniciante somente um, dentro da faixa de 10 metros de largura até o final da arena..

Fonte: Assessoria