Segundo a pesquisa IPEC, o candidato ao governo Petecão é o mais rejeitado com 39%

- Publicidade -

Divulgada hoje (29) mais uma pesquisa de intenções de votos para o Governo do Acre a pedido da Rede Amazônica junto ao IPEC. Foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

O IPEC avaliou o nível de rejeição dos candidatos ao Governo do Estado. No questionário, a instituição queria saber dos eleitores quem eles não votariam nas eleições de outubro. Sérgio Petecão (PSD) é o primeiro da lista com um total de 39% de rejeição.

Jorge Viana (PT) vem logo atrás de Petecão com 26%. Márcio Bittar (União) tem 20% de rejeição. Mara Rocha (MDB) tem 15% de rejeição. Gladson Cameli (PP) que tenta a reeleição tem 12%. David Hall (Agir) tem 11% de nível de rejeição. Nilson Euclides (PSOL) aparece com 10%.

Segundo o IPEC, 2% dos entrevistados disseram que poderiam votar em todos os candidatos. Já 10% disseram que estavam indecisos ou que preferiram não opinar. A entidade explicou que as porcentagens ultrapassaram os 100% porque os entrevistados puderam citar mais de um candidato.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre sob o protocolo Nº AC-09020/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-01886/2022. As porcentagens foram divulgadas no Jornal do Acre 2ª edição.

Por Wanglézio Braga/AcreNews