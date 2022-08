Secretarias decidirão até sexta se vão permanecer no Parque de Exposições após a Expoacre

- Publicidade -

As secretarias de Estado se reuniram nesta terça-feira, 2, na Casa Civil, para definir quais órgãos continuarão com atividades no Parque de Exposições, após a realização da Expoacre. As secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Produção e Agronegócio (Sepa) serão responsáveis pela gestão do espaço.

O encontro objetivou reunir secretarias que manifestaram interesse em manter a estrutura do parque e, até sexta-feira, 5, decidirão as instituições que continuarão lá. Assim, o investimento de R$ 8 milhões aplicados no espaço permanecerá adequado para outros eventos, e com uma boa oferta de serviços.

A Seplag é a responsável pela gestão dos bens imóveis do Estado, e, a partir disso, “a instituição é uma das colaboradoras para manter o Parque de Exposições íntegro e com um ambiente agradável, garantindo a preservação do patrimônio público e o uso racional”, disse o titular da pasta, Ricardo Brandão.

“Após a realização da Expoacre, a Sepa assumirá a gestão dos espaços, garantindo segurança e utilização correta, para que não haja depredação do patrimônio público”, afirmou o titular da pasta, Edivan Azevedo.

Além dessas instituições, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) também terá um espaço, como uma minicidade, com playground, para servir principalmente na educação de trânsito para as crianças.

“O objetivo é fazer um convênio com a Secretaria de Educação (SEE) para que as crianças possam visitar o espaço e assim retornaremos com a educação no trânsito”, disse a presidente do Detran, Taynara Martins.

Taynara evidenciou, ainda, que essa ação traz um retorno significativo, que tem por finalidade conscientizar crianças, “pois educando-as, conseguiremos atingir os pais”, frisou.

