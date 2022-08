Secretaria de Planejamento e Gestão realiza 3º Encontro de Atualização do Departamento Jurídico de Gestão de Pessoas em parceria com forças militares do Acre

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas (Dirgep), via Departamento Jurídico de Gestão de Pessoas (Dejur), realizou nesta sexta-feira, 19, o 3º Encontro de Atualização do Dejur. O evento teve objetivo de nivelar os servidores do jurídico quanto à aplicação da Lei Complementar nº 164, de 3/7/2006, que trata sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Acre.

O Dejur da Seplag tem realizado encontros trimestrais desde o começo de 2022 para nivelar e atualizar os servidores dos departamentos jurídicos do Estado quanto aos estatutos pertinentes aos servidores públicos. Em seu terceiro encontro, o foco são os servidores militares do Acre, que devido à natureza de sua ocupação, possuem leis e diretrizes específicas que ditam seus deveres e direitos.

A atualização contou com a presença do secretário Ricardo Brandão; do comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Luciano Dias Fonseca; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, coronel Charles da Silva Santos; do Chefe de Departamento de Folha de Pagamento, Fábio Lima, que na oportunidade representava a Dirgep, e da Chefe do Dejur, Priscila Melo.

Ricardo Brandão enfatizou a importância de cursos de nivelamentos no setor de gestão de pessoas: “É necessário compreender a realidade atual para alinharmos as estratégias de gestão de pessoas com o contexto presente e fazermos as atualizações necessárias, só assim podemos avançar no serviço público”.

“Com este curso de atualização, esperamos alinhar nossas estratégias quanto à aplicação da Lei Complementar nº 164, para fazer com que os processos sejam mais céleres e com maior qualidade, trazendo benefícios para os servidores militares”, afirma a chefe de departamento, Priscila Melo.

