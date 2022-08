Seção especial com acessibilidade pode ser solicitada até o dia 18 deste mês

- Publicidade -

Pode ser solicitado à Justiça Eleitoral, até a próxima quinta-feira, 18, a transferência de seção no pleito deste ano para eleitoras e eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram instalados novos recursos tecnológicos de acessibilidade nas urnas eletrônicas que serão utilizadas em todo país.

O ajuste no sistema eleitoral também beneficiará pessoas com deficiência auditiva. Em 2022, todos os aparelhos preparados para às eleições foram aprimorados com um sistema de tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras), que trará mais agilidade no dia da votação.

Novidade também para os deficientes visuais. Neste ano, além da identificação da tecla 5 nas urnas, e do sistema Braille, também serão disponibilizados fones de ouvido para que eleitores cegos ou com baixa visão recebam sinais sonoros com a indicação do número escolhido e o retorno (voz sintetizada) do nome da candidata ou do candidato.

O requerimento deve ser feito em qualquer cartório eleitoral. Para solicitar a transferência de seção, o eleitor dever levar um documento oficial com foto, ou por meio de curador, apoiador ou procurador. No Acre, segundo levantamento do TSE, o número de eleitores com deficiência subiu 58,9% em quatro anos. São 3.620 no pleito de 2022.