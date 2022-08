- Publicidade -

Mudanças climáticas e aumento do uso de fungicidas na agricultura podem fazer com que a próxima pandemia que os seres humanos enfrentem não seja de vírus, mas de fungos.

Especialistas apontam que uma possível doença disseminada por fungos pode ser ainda mais perigosa, já que os seres humanos não estão preparados por ter menos conhecimento sobre o modo de agir dessas criaturas, além delas serem mais resistentes a tratamentos.

De acordo com reportagem da revista National Geographic, foram identificados somente 120 mil de cerca de 5 milhões de espécies de fungos.

“O que nos preocupa o tempo todo no mundo dos fungos é o potencial deles de causar doenças humanas. Há um monte de coisas lá fora que nem entendemos”, aponta Tom Chiller, epidemiologista e chefe do Ramo de Doenças Micóticas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Poder de evolução

Outro ponto em que os fungos se diferenciam das bactérias e dos vírus é na velocidade e capacidade de adquirir resistência aos medicamentos disponíveis.