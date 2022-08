“Se Bolsonaro ou Lula ganhar, será um estelionato eleitoral”, diz Ciro

Além disso, é pós-graduada em Finanças Corporativas pela Unifacs (2000) e mestre em Administração pela Universidade Federal da Bahia (2002).

Na Prefeitura de Salvador, atua desde 2013, no primeiro ano da gestão do, a época, prefeito ACM Neto. Iniciou a trajetória profissional no município como diretora geral de suporte à educação, na Secretaria de Educação. Em 2020 foi eleita vice-prefeita de Salvador na chapa com Bruno Reis.

