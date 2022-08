SBT anuncia suspensão do programa ‘Casos de Família’ após 18 anos no ar

- Publicidade -

O SBT anunciou, na tarde de hoje, a suspensão das gravações do programa “Casos de Família”. A emissora de Silvio Santos manterá a atração da apresentadora Christina Rocha no ar até 7 de setembro e, posteriormente, substituirá por novelas.

Em comunicado enviado a Splash, o canal informou que a apresentadora Christina Rocha permanecerá contratada para outros desafios e existe uma possibilidade do programa ‘voltar a programação’ do SBT em 2023.

“A assessoria de comunicação informa que o SBT irá suspender as gravações do programa Casos de Família a partir desta semana. A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com nova temporada e novas histórias. Vale lembrar que a apresentadora Christina Rocha permanecerá contratada do SBT. No horário da atração serão exibidas novelas. Casos de Família ficará no ar até 7 de setembro”, diz o comunicado.

O “Casos de Família”, que ficou no ar de 2004 a 2022, era baseado em conflitos interpessoais que acontecem diariamente entre familiares, vizinhos e até colegas de trabalho. Ele foi apresentado pela jornalista Regina Volpato de 2004 a 2009 e, em seguida, a apresentadora Christina Rocha assumiu o comando da atração.

No programa, os convidados discutiam os casos do cotidiano com a apresentadora e a plateia e ainda ganhavam uma orientação uma psicóloga de como encontrar uma solução dos problemas.

“São casos reais”

Durante os 18 anos no ar, o “Casos de Família” enfrentou diversos questionamentos sobre a veracidade dos casos apresentados no palco. Haviam histórias causavam espanto em virtude da riqueza de detalhes ou até mesmo por ser classificado como “bizarro”.

Em entrevista ao UOL, em 2019, Christina Rocha comemorou estar no comando do programa e desmentiu que os casos envolvendo barracos eram armados pela produção.

“São casos reais. Eu não mentiria sobre isso. Me irrita profundamente falarem que é armação. Se fosse mentira eu não daria a cara a tapa. Sou super ética. Se eu falo que são reais, parece que eu é que sou mentirosa. Sou uma jornalista, eu tenho um nome a zelar e sempre agi corretamente”, afirma a jornalistas que acompanharam as gravações do aniversário do programa, que estreou com ela no comando em 4 de maio de 2009.

Christina Rocha, inclusive, virou meme nas redes sociais com os casos mais “criativos” do “Casos de Família”. Ela contou que se divertia em ver o seu rosto em brincandeiras relacionadas ao dia a dia na internet.

“Eu adoro virar meme, vejo todos. Tem uma página no Facebook que cria memes do programa. É uma grande propaganda para nós. Até no “BBB” eu fui parar. Acho muito legal”, comemora ela, que comentou ainda a brincadeira que fizeram da treta de Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, com vice-presidente General Hamilton Mourão. Carlos acusou Mourão de ser “traidor e de conspirar para derrubar Bolsonaro para ficar em seu lugar”. O tema do meme era: “Meu filho não aceita meu vice”, afirmou.