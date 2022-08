Saúde Itinerante realiza atendimento especializado em Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo

- Publicidade -

Os municípios de Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo receberam, na sexta-feira e sábado, 19 e 20, mais uma edição do Saúde Itinerante Especializado e do Saúde Itinerante Especializado em Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em suas 14º e 8º edições, respectivamente, aproximadamente 2.900 atendimentos foram realizados.

Em Santa Rosa do Purus, em parceria com a prefeitura, as atividades foram efetuadas na Escola de Ensino Médio Padre Paulino Maria Baldassari e realizou 1.992 ações em saúde.

Os pacientes que aguardavam em fila de espera tiveram acesso a consultas com ginecologista e obstetra, pediatra, infectologista, ortopedista, gastroenterologista e clínico geral. Entre os procedimentos estavam o de odontologia especializada (endodontia), ultrassonografia, endoscopia, elastografia hepática, raios-x, PCCU e outros exames laboratoriais.

Com a colaboração da Prefeitura de Marechal de Thaumaturgo, o Saúde Itinerante Especializado em TEA desenvolveu as atividades na Unidade de Saúde Naldir Mariano e ofereceu mais de 800 procedimentos.

As ações são destinadas a crianças diagnosticadas ou com suspeita de TEA. Entre as especialidades disponibilizadas, neuropediatria, geneticismo, neuropsicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionismo, além de atendimentos em terapia ocupacional, assistência social e enfermagem.

Os pacientes tiveram, ainda, a regulação de consultas e exames médicos, pelo Saúde Itinerante, em unidades de referência de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Fonte/ O Alto Acre