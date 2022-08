Saúde investiga mais um caso suspeito de Monkeypox em Rio Branco

- Publicidade -

Recebemos a notificação de um caso suspeito de Monkeypox no município de Rio Branco.

Uma mulher de 35 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada na UPA da Sobral na tarde de ontem, 07/08/2022, apresentando cefaleia e erupções cutâneas no corpo. A paciente relata não ter viajado e nem ter tido contato com pessoas que viajaram. Foi realizada coleta de amostra laboratorial. A paciente foi medicada e segue em isolamento domiciliar.

O CIEVS ACRE e CIEVS Rio Branco seguem com acompanhamento e investigação do caso.

Débora dos Santos

Chefe do CIEVS ACRE

Atualização Monkeypox para o Ministério da Saúde:

Confirmado – 1

Descartados – 4

Suspeitos – 5

Total: 10

O Estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, e cinco casos suspeitos aguardando resultado, um em Cruzeiro do Sul e quatro em Rio Branco.

AcreNews