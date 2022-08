Saúde do Estado dá início à campanha Agosto Dourado, em prol do aleitamento materno

- Publicidade -

Com objetivo de dar maior visibilidade à população sobre a importância do aleitamento materno, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) deu início à campanha do Agosto Dourado, de incentivo à amamentação, com mobilização mundial fomentada pela Organização da Nações Unidas e difundida pelo Ministério da Saúde. Em 2022, o tema da campanha é “Fortalecer a amamentação: educando e apoiando”.

Com esse intuito, a Maternidade Bárbara Heliodora (MBH) realiza atividades como rodas de conversa semanais com informações aos profissionais sobre a pauta em questão.

Também está previsto um webinário para o dia 30 de agosto, organizado em parceria com o Núcleo de Alimentação e Nutrição da Sesacre, que será transmitido via Telessaúde Acre. A ação conta com o apoio da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar no Brasil (IBFAN), Centro Educacional do Norte (Uninorte), Sociedade Acreana de Pediatria e Rotary Clube.

Deltirene Cardoso, coordenadora do Banco de Leite Humano da MBH, explica que durante todo o ano a unidade realiza atividades de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, bem como da doação do alimento para crianças prematuras, cujas mães não conseguem ou não podem amamentar.

“O Acre ganhou mais um banco de leite, inaugurado em abril, em Cruzeiro do Sul. Além disso, o Núcleo da Criança está discutindo a elaboração da Linha de Cuidado do Aleitamento Materno. Com esses esforços, o Estado pretende melhorar os índices de aleitamento materno e reduzir a mortalidade neonatal”, destacou a coordenadora.

Fonte/ O Alto Acre