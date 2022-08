São Paulo só terá um dos cinco reforços em campo na semifinal da Copa do Brasil

- Publicidade -

O São Paulo se reforçou nesta janela de transferências do meio do ano com cinco jogadores. Mas, em um dos confrontos mais importantes da temporada, quatro deles não estar em campo.

Nesta quarta-feira, às 21h30, o Tricolor encara o Flamengo, no Morumbi, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. E de todos os novos nomes contratados apenas Galoppo poderá ser relacionado.

Nahuel Ferraresi, Nahuel Bustos, Felipe Alves e Marcos Guilherme não puderam ser inscritos no torneio porque chegaram ao clube após o prazo de inscrições.

Bustos e Ferraresi

A dupla estrangeira que pertence ao Grupo City foi contratada pelo São Paulo por empréstimo. O regulamento da competição limitou como prazo o dia 26 de julho para novos jogadores serem incluídos na lista.

O atacante Nahuel Bustos foi anunciado pelo Tricolor no dia 5 de agosto. Já o zagueiro Nahuel Ferraresi chegou apenas no dia 13 de agosto.

Felipe Alves

O goleiro foi anunciado pelo São Paulo no dia 29 de julho, e só por esse quesito já não conseguiria ser inscrito na Copa do Brasil. No entanto, mesmo se a sua contratação fosse oficializada dois dias antes, não serviria.

Isso porque Felipe Alves já havia sido inscrito nesta edição da Copa do Brasil pelo Juventude, seu ex-clube, e o regulamento não permite que um jogador defenda duas equipes na mesma edição.

Marcos Guilherme

O atacante foi anunciado quase um mês antes da data limite imposta pela CBF. No entanto, ele entra no outro impeditivo: o de ter atuado por outra equipe.

Marcos Guilherme defendeu o Santos nesta edição de Copa do Brasil. Ele, inclusive, disputou duas partidas, contra Salgueiro e Fluminense-PI.

Galoppo

O meio-campista argentino cumpriu todos os requisitos: não defendeu nenhum clube anteriormente na Copa do Brasil e foi anunciado no dia 26 de julho, um dia antes do encerramento das inscrições. Galoppo, inclusive, entrou em campo no jogo de ida das quartas de final contra o América-MG.

E na Sul-Americana?

Todos estarão em condições de atuar nas semifinais contra o Atlético-GO. O regulamento permite a inscrição de novos jogadores até 72 horas antes da primeira partida. O jogo de ida está marcado para o próximo dia 1º de setembro.