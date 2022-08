São Paulo empata com o América-MG e se classifica na Copa do Brasil

O resultado classificou o Tricolor do Morumbi.

Apesar da vantagem obtida na primeira partida depois de vencer por 1 x 0, o São Paulo não teve vida fácil na disputa contra o Coelho. Com um a menos por quase todo o segundo tempo, a equipe precisou se segurar para garantir a vaga na próxima fase.

O adversário do São Paulo nas semifinais será o Flamengo.

Resumo do jogo

O jogo começou e desde o início, apesar da partida ser no Independência, quem pareceu estar em casa era o Tricolor Paulista. Marcando firme e controlando boa parte das ações do jogo, a equipe paulista tentava avançar, mas acabava parando na defesa do Coelho.

O São Paulo teve paciência, e foi trabalhando a bola de pé em pé, que finalmente conseguiu furar o bloqueio americano e abrir o placar aos 22 minutos. Luciano se aproveitou de uma sobra após desarme em Igor Gomes, chutou no canto fazendo 1 x 0 para o Tricolor.

Animado, a equipe de Rogério foi para cima e iniciou uma verdadeira blitz em cima da defesa do time mineiro. E deu certo. Aos 28, Calleri ajeitou e Luciano mais uma vez deixou o dele, ampliando a vantagem.

Diante do placar adverso, foi a vez do América-MG ir para cima pressionar. Com 40 minutos, após cruzamento, Reinaldo acabou batendo o braço na bola e o juiz marcou pênalti a favor dos donos da casa. Wellington Paulista bateu e diminuiu, 2 x 1.

Na segunda etapa, a situação mudou de figura. Precisando do resultado, o Coelho partiu para cima do Tricolor. E logo aos 12, Miranda deu entrada dura em Everaldo, tomou o segundo amarelo e acabou expulso. Com a vantagem, a pressão americana aumentou.

Com 19, Pedrinho cruzou na medida e Everaldo deixou tudo igual. O América se lançou ao ataque, enquanto o São Paulo buscava os contra-ataques para matar a partida.

Os donos da casa tentavam de todas as formas durante a etapa complementar, mas acabavam parando na marcação. A equipe de Rogério Ceni sofreu, mas conseguiu segurar o resultado até o final, garantindo a classificação.

Fonte: Metrópoles