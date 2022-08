São Paulo domina o Bragantino e faz 3 a 0 no Morumbi

- Publicidade -

O São Paulo recebeu o RB Bragantino na tarde deste domingo (14), em partida válida pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro e, jogando no estádio do Morumbi, dominou a partida e garantiu a vitória por 3 a 0. Os gols foram marcados por Rodrigo Nestor, Calleri e Igor Vinícius.

Com o resultado, o Tricolor Paulista chega aos 29 pontos e na 10º posição – seis atrás do G6. Já o RB Bragantino permanece com 30 pontos, na 8º colocação.

Agora, o São Paulo vira a chave e começa a se preparar para a partida contra o América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista enfrenta o time mineiro na próxima quarta-feira (24) e possui a vantagem do empate conquistada no jogo de ida com a vitória por 1 a 0.

Já o RB Bragantino, eliminado da Copa e também das competições sul-americanas, foca suas atenções no duelo contra o Ceará, novamente pelo Brasileirão. O jogo será no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), pela 23º rodada.

Primeiros minutos equilibrados

A partida no Morumbi começou bastante equilibrada, com ambas as equipes buscando criar chances de abrir o placar. Apesar disso, foi o São Paulo que teve a oportunidade mais clara de gol. Aos 8 minutos, Reinaldo inverteu para Igor Vinícius, que invadiu a área e arriscou o chute. A bola foi desviada para escanteio.

Nestor abre o placar

O São Paulo melhorou no jogo e logo na sequência conseguiu abrir o marcador. Reinaldo fez um belíssimo passe a Rodrigo Nestor, que saiu cara a cara com Cleiton. O camisa 25 invadiu a área e chutou abrindo o placar para o Tricolor Paulista.

RB Bragantino desperta, mas quem brilha é o São Paulo!

Já nos últimos 45 minutos, o Massa Bruta voltou melhor e começou a pressionar o Tricolor, criando as melhores chances do jogo. Apesar disso, quem brilhou foram os donos da casa. Aos 13’, após um cruzamento certeiro de Reinaldo, Calleri apareceu livre na área para cabecear para o fundo das redes e ampliar o placar. Na sequência, após cobrança de escanteio, Calleri cabeceou para Nestor, o meia encontrou Igor Vinícius, que bateu forte para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 3 X 0 RB Bragantino

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Data e hora: Domingo (14), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira

Cartão amarelo: Miranda (São Paulo)

Gol: Rodrigo Nestor aos 25’/1T, Calleri aos 13’/2T, Igor Vinícius aos 15’/2T (São Paulo)

SÃO PAULO: Felipe Alves; Diego, Léo e Miranda (Luizão); Igor Vinícius, Gabriel (Andrés Colorado), Rodrigo Nestor, Patrick (Alisson) e Reinaldo; Luciano (Nikão) e Calleri (Eder). Técnico: Rogério Ceni.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Lomónaco (Ramón) e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Raul e Hyoran (Andrés Hurtado); Artur (Helinho), Jan Hurtado (Gabriel Novaes) e Sorriso (Carlos Eduardo). Técnico: Maurício Barbieri.