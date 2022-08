São Paulo acerta premiação da Copa do Brasil antes do jogo com o Flamengo

- Publicidade -

O São Paulo agiu rápido e tão logo conquistou a classificação sobre o América-MG, na quinta-feira da semana passada, e acertou a premiação aos jogadores pelo avanço à semifinal.

O gesto foi acertado entre diretoria e jogadores assim que o clube recebeu a premiação da CBF, que é o acordo entre São Paulo e atletas. Segundo apurou o UOL Esporte, o clube pediu para que os jogadores emitissem nesta semana as notas fiscais para que possam receber o valor por terem superado o América-MG. Fontes ligadas a diretoria tricolor afirmam que os pagamentos são efetuados assim que a CBF deposita a premiação.

Por ter avançado para a fase semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo embolsou R$ 8 milhões. Em toda a competição, até aqui, o São Paulo já recebeu em premiação pela campanha atual na Copa do Brasil R$ 19,5 milhões. A Copa do Brasil premia as equipes pela disputa de cada uma das fases da competição. A vantagem do clube do Morumbi, neste ano, em termos de premiação, é ter disputado todas as fases da competição nacional.

Após a classificação sobre o Palmeiras, pelas quartas de final, o clube levou alguns dias para quitar o valor, mas sanou o atraso rapidamente. O pagamento do prêmio contra o América-MG é visto como um incentivo para o jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (24).

São Paulo e Flamengo se enfrentam no Morumbi, pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O torneio é um dos poucos que o Tricolor ainda não conquistou. Se for campeão, vai levar ainda mais R$ 60 milhões pelo título. O vice-campeão recebe R$ 25 milhões. “O São Paulo considera este um assunto restrito a atletas e instituição”, afirmou o clube paulista.